Лукашенко: «У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор»
Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует серьезно поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Тема разговора: белорусские проекты, которые не выполнены китайскими подрядчиками. Об этом сообщило БелТА.
По данным RT, Лукашенко заявил, что «этим компаниям мало не покажется».
«У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим», — отметил президент.