    04 февраля 2020, 14:42

    Лукашенко: «У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор»

    Дарья Морозова

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует серьезно поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Тема разговора: белорусские проекты, которые не выполнены китайскими подрядчиками. Об этом сообщило БелТА.

    По данным RT, Лукашенко заявил, что «этим компаниям мало не покажется».

    «У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим», — отметил президент.