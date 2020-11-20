Лукашенко: центр разведки США нашли в Киеве и под Варшавой

Разведка России и Белоруссии обнаружила центр американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. Об этом рассказал Александр Лукашенко.

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры», — заявил Лукашенко во время посещения «Гомсельмаша». Его слова передает БелТА.

Президент Белоруссии добавил, что в этих центрах американской разведки нет ни одного поляка, лишь используется территория Польши. Все сотрудники таких компаний — граждане США. Лукашенко назвал их «умными, талантливыми, способными людьми».

Он также пояснил, что с помощью этих центров разведки в Сети распространяется информация, которая «качает всю планету». По мнению Лукашенко, с помощью новых технологий иностранные агенты «вмешиваются в чужие выборы». Президент пообещал после выходных предоставить новые данные по обнаруженным центрам разведки США и по вбросам недостоверной информации в Сети.

В начале августа в Белоруссии прошли выборы президента. Официально победил Александр Лукашенко, однако оппозиция не согласилась. Начались протестные акции, которые до сих пор периодически организуют в Минске и других городах.