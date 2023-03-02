Мир 02 марта 2023, 08:18 Лукашенко связал развитие Белоруссии с успехами Китая Президент Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от успехов Китая РИА «Новости»

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Успешное развитие Белоруссии зависит от экономических успехов Китая. Такое заявление на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, написало агентство БелТА.

«Я желаю Китаю только успешного развития. Если вы будете сильными, то и наша Белоруссия станет развиваться. В этом наш прагматизм», — сказал он.

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Лукашенко отметил, что Китай на международной арене идет вперед вдумчиво и спокойно.

«Вы не реагируете на мелкие укусы, никому никогда не мешаете, идете просто своим путем», — добавил президент.

Белорусский лидер находится с рабочим визитом в Пекине. Ранее он заявил, что во внешней политике Белоруссия настроена на развитие отношений с КНР.

Президент подчеркивал, что страны уже активно сотрудничают в экономической сфере, работают над расширением региональных связей и ведут конструктивный политический диалог.