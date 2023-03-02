02 марта 2023, 08:18
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успехами Китая
Президент Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от успехов Китая
Успешное развитие Белоруссии зависит от экономических успехов Китая. Такое заявление на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, написало агентство БелТА.
«Я желаю Китаю только успешного развития. Если вы будете сильными, то и наша Белоруссия станет развиваться. В этом наш прагматизм», — сказал он.
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Лукашенко отметил, что Китай на международной арене идет вперед вдумчиво и спокойно.
«Вы не реагируете на мелкие укусы, никому никогда не мешаете, идете просто своим путем», — добавил президент.
Белорусский лидер находится с рабочим визитом в Пекине. Ранее он заявил, что во внешней политике Белоруссия настроена на развитие отношений с КНР.
Президент подчеркивал, что страны уже активно сотрудничают в экономической сфере, работают над расширением региональных связей и ведут конструктивный политический диалог.
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Александр Лукашенко
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