Лукашенко станцевал с выпускниками вузов. Видео

На празднике певица Таисия Повалий исполнила украинскую композицию «Ти ж мене підманула». Именно под нее белорусский лидер танцевал в окружении выпускниц.

Лукашенко сначала посетил торжественную часть выпускного. Белорусский лидер поздравил выпускников вузов со вступлением во взрослую жизнь. Студенческие годы — самые яркие и интересные в жизни каждого человека, отметил он.

После торжественной части Лукашенко решил остаться, чтобы станцевать с выпускниками в неформальной обстановке, сообщил портал «Белновости».

Глава республики мечтает сегодня только об одном. Он хочет, чтобы нынешнее поколение сохранило национальное богатство и традиции Белоруссии.

«На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей», — отметил Лукашенко.

Глава государства попросил сберечь независимость государства и не думать о Востоке и Западе. По его словам, суверенитет — не абстрактное понятие, а то, что позволит оставаться белорусами нынешнему и следующим поколениям.

В это же время проходят школьные выпускные. Традиционное мероприятие для бывших учеников «Алые паруса» прошло в Санкт-Петербурге в онлайн-режиме. Под конец празднования состоялось водно-пиротехническое шоу над Финским заливом.