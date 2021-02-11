Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом Советского Союза

Белоруссия переживает переломный момент, сравнимый с распадом СССР, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он сообщил, выступая на Всебелорусском народном собрании.

«Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что несмотря на напряженность в обществе, искусственно созданную внешними силами, Белоруссия выстоит.

«Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано», — сказал Лукашенко в ходе собрания, прямую трансляцию которого вело Агентство телевизионных новостей.

По его словам, противники Белоруссии хотят, чтобы она вышла из Союзного государства с Россией и других интеграционных образований, включая Евразийский и Таможенный союзы, а также прекратила членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лукашенко заявил, что внешние силы пытались организовать в стране не цветную революцию, а блицкриг, чтобы путем мятежа захватить власть.

«Блицкриг не удался», — заключил Лукашенко.

Ранее СМИ узнали о планируемой отставке нынешнего госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. По информации от источника РБК, его может сменить на посту российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.