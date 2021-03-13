Лукашенко сравнил доступность медицины в Белоруссии и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о преимуществах отечественной медицины. Он сравнил ее с Америкой, указав, что там без денег «под забором помрешь».

Накануне Лукашенко пообщался с работниками Молодечненской ЦРБ. Он отметил, что пока против полного перехода на страховую медицину в стране. Но если бы это произошло, то люди стали больше ценить свое здоровье. Он сравнил это с ситуацией в США.

«Человек, прежде чем заболеть в богатой Америке, это я так образно скажу, тысячу раз подумает. Потому что это огромные деньги. Под забором помрешь, если нет денег. Но у нас же вылечат», — привело его слова БелТА.

Президент добавил, что многие пациенты говорят, что в Белоруссии плохо. Но сколько бы они сами заплатили только за одно лечение ковида, задал он риторический вопрос.

Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссию будут подрывать изнутри. Такие попытки уже делались после президентских выборов в 2020 году. Поэтому силовому блоку снова придется защищать страну, как и тогда. Он также отметил, что мир изменился, а под него прогнулась и военная организация.