Лукашенко спрогнозировал три-четыре дня войны при столкновении с Украиной

Военное столкновение Украины и Белоруссии маловероятно. Властям Киева просто некого посылать на войну. Об этом в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент их беседы опубликовало БелТА.

Лукашенко отметил, что продолжительной войны с Украиной не будет. Она продлится не более трех-четырех дней.

«Кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», — предложил Лукашенко российскому журналисту.

Так белорусский лидер ответил на предположение Соловьева, что страны Запада хотят спровоцировать военный конфликт Украины со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лукашенко напомнил, что ОДКБ показала свою эффективность во время операции в Казахстане.

«Пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают», — подчеркнул он.

Белорусский лидер напомнил, что в Казахстан отправили только незначительный контингент миротворцев. На деле силы ОДКБ намного больше, чем могут себе представить страны Запада.

По мнению Лукашенко, отсутствие перспектив от военного конфликта прекрасно понимают страны Европы.

Как напомнил RT, в конце января Александр Лукашенко отдал приказ укрепить границу с Украиной из-за непредсказуемости руководства соседней страны. Он подчеркнул, что Киев может начать военные действия.

На этой неделе МИД Белоруссии сообщил о перехвате украинского беспилотника-шпиона, который делал фотографии Брестского полигона, где проходят совместные учения с российской армией. Ведомство выразило протест послу Украины Игорю Кизиму и обвинило Киев в эскалации.