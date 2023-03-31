Мир 31 марта 2023, 16:28 Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным Лукашенко рассказал о планах встречи с Путиным перед Высшим госсоветом РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным за сутки до заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля. Его слова привело БелТА.

«С Путиным мы встретимся на сутки раньше заседания Госсовета. Он мне предложил такой алгоритм, когда звонил несколько дней назад. Все примерно так же, как с председателем Китая Си Цзиньпином», — сказал Лукашенко.

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Президент республики отметил, что обговорит с Путиным вопросы, которые не подлежат публичному обсуждению на заседании Высшего государственного совета.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что темой переговоров Путина и Лукашенко могут стать вопросы безопасности. По его словам, в условиях недружественного поведения некоторых ближайших государств эта тема очень актуальна.

Ранее белорусский президент предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск.