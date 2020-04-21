Лукашенко сохранит экономику, но потеряет людей. Отсутствие ограничений в Белоруссии назвали абсурдным
«К сожалению, Лукашенко сейчас руководствуется не принципами здравого смысла, а экономическими моментами. Он пытается не нанести экономике Белоруссии ущерб, хотя в этом плане страдают человеческие жизни, потому что коронавирусная инфекция распространяется. <…> Он потеряет людей, а это самый главный капитал любой страны», — отметила Елисеева.
По мнению политолога, Лукашенко замалчивает реальные факты, а вместо этого бравирует обвинениями в сторону России, например о том, что предоставленные тесты на коронавирус плохие.
Он пытается усидеть на всех возможных стульях: и экономику спасти, и делать вид, что все хорошо, и продолжать бодаться с Россией. Позиция очень странная, и, к сожалению, последствия будут колоссальнымиНаталия Елисеева.
Политолог отметила, что, несмотря на нападки, Лукашенко в будущем свои проблемы все равно будет решать за счет России. Она считает, что уже сейчас больницам не хватает сред защиты и персонала. А страны Евросоюза не смогут помочь Белоруссии, потому что каждая из них и сама столкнулась с аналогичными проблемами с коронавирусом.
В Белоруссии, по последним данным, 6,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вчера в стране выявили почти полторы тысячи новых больных.
ВОЗ призвала Белоруссию ввести ограничения, но Лукашенко сказал, что пока этого не требуется.