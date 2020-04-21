Лукашенко сохранит экономику, но потеряет людей. Отсутствие ограничений в Белоруссии назвали абсурдным

Президент Белоруссии пытается усидеть на всех возможных стульях, отрицая пандемию коронавируса, но ценой этому будут человеческие жизни. Такого мнения придерживается политолог Наталия Елисеева.

«К сожалению, Лукашенко сейчас руководствуется не принципами здравого смысла, а экономическими моментами. Он пытается не нанести экономике Белоруссии ущерб, хотя в этом плане страдают человеческие жизни, потому что коронавирусная инфекция распространяется. <…> Он потеряет людей, а это самый главный капитал любой страны», — отметила Елисеева.

По мнению политолога, Лукашенко замалчивает реальные факты, а вместо этого бравирует обвинениями в сторону России, например о том, что предоставленные тесты на коронавирус плохие.

Он пытается усидеть на всех возможных стульях: и экономику спасти, и делать вид, что все хорошо, и продолжать бодаться с Россией. Позиция очень странная, и, к сожалению, последствия будут колоссальными Наталия Елисеева.

Политолог отметила, что, несмотря на нападки, Лукашенко в будущем свои проблемы все равно будет решать за счет России. Она считает, что уже сейчас больницам не хватает сред защиты и персонала. А страны Евросоюза не смогут помочь Белоруссии, потому что каждая из них и сама столкнулась с аналогичными проблемами с коронавирусом.

В Белоруссии, по последним данным, 6,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вчера в стране выявили почти полторы тысячи новых больных.

ВОЗ призвала Белоруссию ввести ограничения, но Лукашенко сказал, что пока этого не требуется.