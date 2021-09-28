Лукашенко согласился на референдум об отмене смертной казни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни. Но считает, что население захочет сохранить такой вид наказания.
«Если уже на то пошло, рассмотреть его (вопрос о смертной казни — прим. ред.) отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — приводит БелТА слова Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.
Белорусский президент подчеркнул, что разброс мнений по смертной казни в стране большой, и если белорусам задать этот вопрос прямо сейчас, то большинство захочет оставить все, как есть. Глава республики отметил, что его часто упрекали в том, что Белоруссия — единственная в Европе страна, где не действует мораторий на высшую меру наказания.
Ранее председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии республики Петр Миклашевич по итогам этого заседания заявил, что референдум по вопросу смертной казни в стране могут организовать, но это произойдет позже. Сейчас, по его словам, власти не пришли к единому мнению по проблеме.