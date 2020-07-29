Лукашенко собрал срочное совещание с Совбезом после задержания «боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны. Это произошло вскоре после задержания «боевиков».

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза», — сказано в сообщении канала.

«Пул первого» также напомнил об утренней новости — в Белоруссии задержали 33 человека по «делу боевиков». Об этом 29 июля сообщило белорусское агентство БелТа со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах страны. Силовики задержали «32 боевика иностранной частной компании» под Минском, а также еще одного — на юге страны. По словам агентства, у каждого из них есть российское гражданство.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что что получили информацию о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада желают «захватить» власть в Белоруссии и ждут провала Лукашенко на президентских выборах.