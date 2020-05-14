Лукашенко снова заявил о необходимости снизить цену на газ из России
Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь обратил внимание на необходимость снизить цену на голубое топливо из России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», — уточнил Лукашенко.
По его мнению, в связи с 75-летием Дня Победы неправильно продавать Германии газ по более низкой цене, чем Минску.