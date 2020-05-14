Лукашенко снова заявил о необходимости снизить цену на газ из России

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», — уточнил Лукашенко.

По его мнению, в связи с 75-летием Дня Победы неправильно продавать Германии газ по более низкой цене, чем Минску.