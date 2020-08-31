Лукашенко снял с должности посла в Испании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку белорусского посла в Испании Павла Пустового. Ранее он выступал за пересчет голосов и против насилия силовиков в отношении мирных граждан.

Как сообщает агентство БелТА, Пустового также лишили статуса постоянного представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации.

«Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом № 327, который президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 31 августа», — говорится в сообщении.

19 августа Пустовой заявил о необходимости пересчета голосов, чтобы ситуация в стране разрешилась мирно. Он также призывал провести открытые суды над теми, кто избивал демонстрантов.

В середине августа об отставке заявил посол Белоруссии в Словакии. Он решил оставить свой дипломатический пост, так как поддержал протестующих.

Протесты начались в Белоруссии после выборов президента. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей и оставил позади кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Жители городов начали выходить на улицы, требуя отставки главы государства. Первые несанкционированные митинги оборачивались столкновениями с силовиками.