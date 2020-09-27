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    27 сентября 2020, 19:51

    Лукашенко снисходительно назвал Макрона «незрелым» политиком

    Анастасия Калинина

    Президент Александр Лукашенко уверен, что его французский коллега Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет Белоруссии. Ранее президент Франции посоветовал главе белорусского государства покинуть пост добровольно.
    Лукашенко снисходительно назвал Макрона «незрелым» политиком

    Пресс-служба президента сообщила, что Лукашенко ознакомился с заявлением Макрона и сформировал свой ответ, передает БелТА.

    «Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», — говорится в сообщении.

    Также белорусский лидер обратил внимание на то, что по логике самого Макрона, он сам должен был уйти в отставку еще два года назад. Как раз тогда, когда на улицы Парижа стали толпами выходить «желтые жилеты», протесты которых по сей день не прекращаются в регионе. Лукашенко назвал Францию страной, где «массовые протесты стали привычным явлением».

    Еще политик добавил, что у Франции также есть проблемы с движением BLM и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе.

    Сегодня Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche признался, что восхищается мужеством протестующих в Белоруссии и добавил, что в такой ситуации Лукашенко лучше покинуть пост президента.

    Новости SMI.FM