Лукашенко сменил руководство президентской администрации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Игоря Сергеенко. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на «БелТА».
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Еще одной кадровой перестановкой стало назначение заместителем главы администрации президента Ольги Чуприс.
Отмечается, что Сергеенко прежде был первым заместителем председателя КГБ Белоруссии, а Чуприс — проректором Белорусского государственного университета.