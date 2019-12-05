Лукашенко сменил руководство президентской администрации

«Нельзя растопыренными пальцами держать власть». Лукашенко обратился с советом к новоизбранным депутатам Подробнее

Еще одной кадровой перестановкой стало назначение заместителем главы администрации президента Ольги Чуприс.

Отмечается, что Сергеенко прежде был первым заместителем председателя КГБ Белоруссии, а Чуприс — проректором Белорусского государственного университета.