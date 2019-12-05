  • Лукашенко сменил руководство президентской администрации

    05 декабря 2019, 17:19

    Ирина Нагайникова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Игоря Сергеенко. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на «БелТА».

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    Еще одной кадровой перестановкой стало назначение заместителем главы администрации президента Ольги Чуприс.

    Отмечается, что Сергеенко прежде был первым заместителем председателя КГБ Белоруссии, а Чуприс — проректором Белорусского государственного университета.