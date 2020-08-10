Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии

Александр Лукашенко назвал главным приоритетом в своей политике людей. Такое заявление он сделал на предприятии «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», куда отправился сразу после выборов.

«Политика одна должна быть — люди», — процитировал Лукашенко корреспондент государственного агентства БелТА.

Ход голосования, итоги и последующее возмущение населения президент не прокомментировал.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей при рекордной явке — 84%. Светлана Тихановская получила 9,9%. За нее проголосовали 574 тысячи человек.

Во время голосования на участках в разных городах Белоруссии и в посольствах в других странах образовались очереди из желающих выбрать президента. Сделать это получилось далеко не всем. Недовольство жителей вышло за пределы избирательных участков на улицы и площади в Белоруссии.