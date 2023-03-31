31 марта 2023, 11:52
Лукашенко счел присоединение Крыма к России вынужденной мерой
Президент Белоруссии Лукашенко назвал включение Крыма в состав России вынужденной мерой
Россия оказалась вынуждена включить Крым в состав страны в 2014 году. Об этом во время послания парламенту заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.
«Российская Федерация оказалась вынуждена была пойти на эти меры, присоединив Крым», — сказал он.
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Ранее Лукашенко предложил объявить перемирие в украинском конфликте без права дальнейшей перегруппировки техники и войск. По его словам, в зоне боевых действий никто не хочет продолжать конфликтовать.
Также белорусский лидер заявил, что мир забудет об Украине в случае появлений еще одного конфликта в другом месте. В этом случае, по его словам, ВСУ останутся без оружия, а власти в одиночку не смогут восстановить свою страну.
Кроме того, Лукашенко считает, что над миром нависла угроза третьей мировой войны, а избежать ее возможно только за столом переговоров.
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