Мир 09 декабря 2022, 15:45 Лукашенко счел отвратительными заявления Меркель о Минских соглашениях Президент Лукашенко назвал мерзкими заявления экс-канцлера Меркель о Минских соглашениях РИА «Новости»

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Белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что не верит высказыванию бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Политик заявила, что страны Запада на переговорах в 2015 году в рамках «Нормандской четверки» по ситуации в Донбассе якобы хотели выиграть время для усиления армии Украины.

«Я Владимиру Владимировичу (президенту России Путину — прим. ред.) свою точку зрения насчет этого высказал. Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко», — заявил Лукашенко.

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По его словам, он и Путин не ожидали услышать таких слов от Меркель. Белорусский лидер допустил, что экс-канцлер Германии поступила мерзко и мелко, поскольку хочет быть в тренде.

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Лукашенко назвал позицию Меркель, других лидеров западных стран и даже экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу Минских соглашений очень серьезной. Президент Белоруссии напомнил, что мир считал договоренности шагом вперед во избежание гибели людей на юго-востоке Украины.