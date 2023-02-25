Мир 25 февраля 2023, 12:56 Лукашенко счел идиотским решение Польши закрыть все КПП с Белоруссией для грузовиков Лукашенко: решение Польши закрыть движение грузовиков между Польшей и РБ продиктовано США Mariusz Błaszczak/Twitter

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Власти Польши решили прекратить движение грузового транспорта из Белоруссии и обратно в угоду США. Такое заявление сделал глава страны — члена Союзного государства Александр Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

«Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним», — сказал глава Белоруссии.

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Под руководством правительства Польши Лукашенко, предположительно, имел в виду недавний визит президента США Джо Байдена в Варшаву.

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Также поведение властей европейской страны глава Белоруссии охарактеризовал как желание выслужиться и доказать преданность американским кураторам.

«Надо же было показать, что они <…> готовы на все — и себе в голову выстрелить», — подытожил Лукашенко.

Само решение польских властей он назвал идиотским поступком.

Ранее стало известно, что пограничники европейской страны начали устанавливать противотанковые ежи. Эти ограждения заметили на границе Польши с Калининградской областью и Белоруссией.