Лукашенко с Зеленским символически чокнулись стаканами воды

В Житомире с третьего по четвертое октября проходит II Форум регионов Белоруссии и Украины. Во время пленарного заседания президент Украины налил воду из своей бутылки в стакан белорусского коллеги. Лукашенко потянулся к Зеленскому своим стаканом и главы государств чокнулись, изобразив символический тост. Зеленский обратился к выступающей и сказал: «Мы за это пьем водичку», а Лукашенко добавил: «Что поставили, то и пьем».