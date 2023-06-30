30 июня 2023, 23:29
Лукашенко успокоил белорусов и заявил, что «все будет нормально»
Лукашенко призвал белорусов не волноваться и пообещал, что «все будет нормально»
Белорусский лидер Александр Лукашенко успокоил граждан своей страны и попросил их не переживать. Успокаивающие слова он сказал белорусам во время Дня независимости страны, выступая во дворце республики. Вся речь главы опубликована на официальном сайте белорусского президента.
«И не волнуйтесь! Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально, иногда даже хорошо», — заявил он.
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Лукашенко дал необычный совет гражданам: когда человек не может определить, в каком направлении ему следовать, а враги «гвалтом кричат», то нужно делать «все наоборот». Президент Белоруссии отметил, что координаты центров принятия решений в Белоруссии уже до «миллиметра известны».
Ранее Александр Лукашенко призвал правительство Польши побольше думать об интересах собственного народа. По мнению белорусского главы, западные страны воспринимают поляков как расходный материал.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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