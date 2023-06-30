Мир 30 июня 2023, 23:29 Лукашенко успокоил белорусов и заявил, что «все будет нормально» Лукашенко призвал белорусов не волноваться и пообещал, что «все будет нормально» РИА «Новости»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко успокоил граждан своей страны и попросил их не переживать. Успокаивающие слова он сказал белорусам во время Дня независимости страны, выступая во дворце республики. Вся речь главы опубликована на официальном сайте белорусского президента.

«И не волнуйтесь! Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально, иногда даже хорошо», — заявил он.

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Лукашенко дал необычный совет гражданам: когда человек не может определить, в каком направлении ему следовать, а враги «гвалтом кричат», то нужно делать «все наоборот». Президент Белоруссии отметил, что координаты центров принятия решений в Белоруссии уже до «миллиметра известны».

Ранее Александр Лукашенко призвал правительство Польши побольше думать об интересах собственного народа. По мнению белорусского главы, западные страны воспринимают поляков как расходный материал.