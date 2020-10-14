Соратник Бабарико рассказал о встрече Лукашенко с оппозицией

Белорусский политолог и соратник бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико Юрий Воскресенский раскрыл подробности прошедшей на прошлой неделе встречи президента Александра Лукашенко с представителями оппозиции в СИЗО КГБ.

«Все было добровольно. До последней секунды, до момента входа президента никто не знал, что произойдет. Когда президент вошел, он сказал, что триггером его визита в СИЗО — как сейчас это модно говорить — стала программа Марата Маркова „Ничего личного“. После этого он решил бороться за каждого своего гражданина, поэтому собрал актив, находящийся в СИЗО КГБ, МВД, и пригласил их на беседу», — заявил Воскресенский в эфире телеканала ОНТ. Его слова приводит РИА «Новости».

Как отметил Воскресенский, во время состоявшейся встречи с оппозицией Лукашенко заявил, что хочет услышать каждого: их мнения и предложения касательно дальнейшего развития Белоруссии.

«Сейчас пишут, что там якобы был монолог. Нет. Там был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и говорили абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию», — рассказал Воскресенский.

Выборы президента Белоруссии прошли в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Однако Тихановская заявила, что именно ее избрал народ. По стране прокатилась волна митингов. Она сопровождалась массовыми задержаниями. Тихановская, занявшая второе место, уехала из страны. Она живет в Литве и оттуда делает политические заявления. Протестные акции продолжаются в Белоруссии до сих пор.

Тихановская накануне выдвинула ряд требований к Лукашенко, назвав их ультиматумом. Она потребовала, чтобы белорусский лидер покинул свой пост, остановил насилие на улицах и освободил всех политических осужденных. «360» разбирался, может ли она этим чего-то добиться, или же, напротив, усугубит ситуацию.