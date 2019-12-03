Лукашенко захотел наладить отношения с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет наладить отношения с Евросоюзом и выступает за его целостность. Такое заявление он сделал в Народной скупщине Сербии.

«Мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких „брекситов“ и против его распада», — сказал Лукашенко, его цитирует «Интерфакс».

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Президент заявил, что в свое время США и Евросоюз ввели санкции в отношении Белоруссии, потому что западным партнерам не нравится политика страны. При этом, по словам Лукашенко, потом они поняли, что это была ошибка.

По мнению Лукашенко, позиция Запада поменялась, поскольку то, как ведет себя Минск по основной повестке международных отношений, оказалось для мира приемлемым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с визитом в Сербии. Он уже провел встречу с президентом Александром Вучичем. Лукашенко обратил внимание, что в 2019 году Белоруссия и Сербия отметили 25-летие установления дипломатических связей между странами.

В разговоре с Вучичем Лукашенко назвал себя «ярым сторонником Европейского союза», который является «одной из мощнейших опор планеты».