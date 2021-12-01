Лукашенко: россияне оказались в числе организаторов доставки мигрантов к границе

Среди организаторов доставки ближневосточных мигрантов к белорусской границе были россияне, в том числе чеченцы. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Эти люди (беженцы — прим. ред.) нанимают частников, 350 километров — 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают… Но, здесь работали проводники из России, и спасибо чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что они помогали мигрантам попасть на границу, а также, «возможно, преодолевать» ее. Он подчеркнул, что транзит беженцев четко организован — начиная от Ирака, откуда привозят сирийцев, курдов и иранцев, и заканчивая границей с Германией.

При этом президент напомнил, что Евросоюз разорвал договор с Белоруссией о реадмиссии. Он подчеркнул, что открыто заявил свою позицию — и это заявление услышали в том числе организаторы.

«Я прямо заявил, ну что же, вы разорвали этот договор, вы перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы, но я вам, говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду», — сказал Лукашенко.

Более двух тысяч мигрантов — в основном курды — обосновались на границе Белоруссии и Польши в ноябре. Они попытались прорваться в Польшу в Гродненской области, но польские силовики смогли их остановить с помощью спецсредств. Чтобы разместить мигрантов, власти Белоруссии подготовили транспортно-логистический центр рядом с приграничным пунктом.