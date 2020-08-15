Лукашенко: Россия окажет военную помощь при первом запросе

Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет военную помощь Белоруссии. Об этом белорусский президент сообщил журналистам.

Ранее сегодня Лукашенко созвонился с Путиным и обсудил ситуацию в республике.

Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор Александр Лукашенко президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, у него с президентом России «состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации».

«Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — процитировало Лукашенко агентство Sputnik.

Также действующий президент высказался о забастовках на крупных промышленных предприятиях. Он припугнул рабочих увольнениями.

«Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — заявил политик.

По его словам, президент и правительство «корячатся», «чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели», оказывают предприятиям «колоссальную помощь». «И что? Нож в спину?» — оценил он действия бастующих.