Лукашенко решил собрать новое правительство до президентских выборов

«Нам надо подготовить новый состав правительства и решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов», — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики отметил, что граждане должны видеть, «с кем мы будем работать». По его мнению, такой шаг увеличит доверие избирателей.

«А то, что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали, а ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», — уточнил президент.

Он добавил, что не имеет претензий к правительству, которое действует в стране сейчас.

«Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть», — заявил Лукашенко.

Глава администрации Игорь Сергеенко должен определить сохраняющих должности министров.

«Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут — ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться», — резюмировал Лукашенко.