Лукашенко развеял слухи, что уехал за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вопреки слухам никуда не уезжал из страны. Об этом он заявил 14 августа во время совещания по работе строительной отрасли.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые „свядомыя“ раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей», — сказал Лукашенко. Его процитировало агентство «БелТА».

Он отметил, что некоторые люди пытаются склонить к забастовкам трудовые коллективы в Белоруссии. По его словам, у него есть четкая позиция по этому поводу.

«Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать, — заметил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что если человек хочет работать, то ему дают для этого возможность. Если нет, то «на аркане не затащим».

Также Лукашенко заговорил о возможных последствиях забастовок. По его мнению, если на несколько недель остановить работу предприятие, то это будет на руку России, Канаде или США. Эти страны «быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить».

Он напомнил, что вся мировая экономика только начала приходить в себя после ограничений из-за коронавируса. Сейчас идет борьба за рынок, поэтому нельзя останавливать белорусское производство.

Ранее стало известно, что сотрудники многих белорусских предприятий отказались работать. Они требуют, чтобы силовики прекратили насилие над людьми.