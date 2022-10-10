Лукашенко поручил КГБ подготовиться на случай нападения | 360°

Все новости

Эксклюзив

10 октября 2022, 12:59

Российский военный эксперт увидел «американский след» в организации взрыва на Крымском мосту

Важное

10 октября 2022, 12:58

«У нас есть контакты и адреса». Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованным из Подмосковья

Реклама

Спецоперация

10 октября 2022, 12:53

Украинцев предупредили о перебоях с водой, связью и электричеством после обстрелов

Происшествия

10 октября 2022, 12:52

Ранения при обстреле ВСУ водоканала Донецка получили два мирных жителя

Мир

10 октября 2022, 12:49

Лукашенко заявил о готовности дать ответ любому противнику

Мир

10 октября 2022, 12:49

Руководство НАТО и стран Европы задумались об агрессии против Белоруссии — Лукашенко

Мир

10 октября 2022, 12:42

Лукашенко поручил КГБ подготовиться на случай нападения

Подмосковье

10 октября 2022, 12:41

Конькобежцы из Подмосковья выиграли 14 медалей на всероссийских соревнованиях

Общество

10 октября 2022, 12:40

Психолог Шахов объяснил, как пережить развод менее болезненно

Мир

10 октября 2022, 12:42

Лукашенко поручил КГБ подготовиться на случай нападения

Президент Белоруссии Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия

Читать 360tv в

Белорусские силовики проведут контртеррористические мероприятия. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности (КГБ) подготовиться на случай провокаций, сообщило БелТА.

«Я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее», — заявил он на совещании по вопросам безопасности.

Реклама

Александр Лукашенко сообщил также, что его предупредили о готовящемся ударе со стороны Украины. Он назвал это безумством с точки зрения ведения боевых действий, так как нападение откроет для киевского режима второй фронт. Однако процесс, по его словам, пошел.

Реклама

Президент заявил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет. Однако он надеется, что до этого не дойдет.

О том, что КГБ Белоруссии проведет комплекс мероприятий контртеррористического характера, также сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белоруссия

Александр Лукашенко

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама