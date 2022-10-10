Лукашенко поручил КГБ подготовиться на случай нападения | 360°

Мир 10 октября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко поручил КГБ подготовиться на случай нападения Президент Белоруссии Лукашенко поручил КГБ провести контртеррористические мероприятия РИА Новости

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Белорусские силовики проведут контртеррористические мероприятия. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности (КГБ) подготовиться на случай провокаций, сообщило БелТА.

«Я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее», — заявил он на совещании по вопросам безопасности.

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Александр Лукашенко сообщил также, что его предупредили о готовящемся ударе со стороны Украины. Он назвал это безумством с точки зрения ведения боевых действий, так как нападение откроет для киевского режима второй фронт. Однако процесс, по его словам, пошел.

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Президент заявил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет. Однако он надеется, что до этого не дойдет.

О том, что КГБ Белоруссии проведет комплекс мероприятий контртеррористического характера, также сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

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