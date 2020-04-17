Лукашенко расстроился из-за критики «озабоченных братьев на востоке»

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что за рубежом Белоруссию осуждают из-за якобы неэффективной борьбы с коронавирусом. По его словам, особенно много на эту тему выступают «братья на востоке».

«В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены…», — заявил он. Его процитировало агентство «БелТА».

В связи с этим Лукашенко призвал Белоруссию не расслабляться. Ведь у нее очень мало сочувствующих в мире.

«Не тем путем пошли, видите ли», — высказал он свое недовольство критикой.

Белорусский лидер подчеркнул, что идти путем Белоруссии могут те, у кого есть такая же система здравоохранения. Однако, по его словам, ее полностью разрушили в постсоветских республиках. По его мнению, там нет достаточного числа специалистов, нормальных инфекционных больниц.

Президент отметил, что Белоруссия своими сила производить тесты для выявления 2019-nCoV. Они уже оказались более точными, чем зарубежные аналоги. Ранее Лукашенко заявил, что коронавирус станет хорошим уроком для курильщиков и наркоманов.

По данным РИА «Новости», в Белоруссии 4 779 зараженных 2019-nCoV. Жертвами коронвируса стали 42 человека.