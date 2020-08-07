Лукашенко рассказал в каких случаях он пьет алкоголь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился двумя случаями, в которых он позволяет себе выпить. Это на встрече с коллегами-президентами и в компании женщин.

Об этом белорусский лидер заявил на интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео опубликовано на его YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».

«Полведра могу выпить, но потом могут похоронить… Я пью исключительно в двух случаях», — рассказал он.

Отметив, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев зная, что главе Белоруссии неудобно выпить частенько подстрекает его. Он назвал его «мой лучший друг-провокатор».

«Не будешь же ты сидеть как король какой-то, хоть ты и президент. Женщины выпивают, а я буду сидеть и делать вид, что трезвенник?» — объяснил он.

Ранее белорусский президент дал интервью украинскому журналисту Гордону. В беседе они затронули темы взаимоотношений между Лукашенко и Путиным, а также судьбу задержанных в Белоруссии россиян. Однако российский политолог считает, что интервью было рассчитано на российского лидера.