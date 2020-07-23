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    23 июля 2020, 14:20

    Лукашенко рассказал, сколько денег потратила Белоруссия на борьбу с COVID-19

    Полина Петрова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько денежных средств потратила республика на борьбу с распространением коронавируса, сообщило ИА БелТА.
    Лукашенко рассказал, сколько денег потратила Белоруссия на борьбу с COVID-19

    По его словам, сумма составила порядка полмиллиарда белорусских рублей или 208 миллионов долларов.

    «Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики», — процитировал лидера государства сайт RT.

    Он подчеркнул, что человеческие жизни всегда важнее денег. Как считает Лукашенко, белорусская система здравоохранения справилась с распространением этой инфекции.

    Глава страны посоветовал гражданам не выезжать за пределы республики с целью отдыха и развлечений.

    Новости SMI.FM