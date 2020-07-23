Лукашенко рассказал, сколько денег потратила Белоруссия на борьбу с COVID-19

По его словам, сумма составила порядка полмиллиарда белорусских рублей или 208 миллионов долларов.

«Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики», — процитировал лидера государства сайт RT.

Он подчеркнул, что человеческие жизни всегда важнее денег. Как считает Лукашенко, белорусская система здравоохранения справилась с распространением этой инфекции.

Глава страны посоветовал гражданам не выезжать за пределы республики с целью отдыха и развлечений.