    19 июня 2020, 14:42

    Лукашенко рассказал подросткам о Белоруссии в «лаптях и без штанов»

    Алена Макаренко

    Некоторые политические силы пытаются вовлечь молодых людей в протестные акции. Но юноши просто не знают о прошлом своей страны. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировало агентство «Белта».

    В своем обращении глава государства обратился к родителям молодых людей. Он заявил, что юношей используют. Причем его оппоненты привлекают подростков в возрасте 15-17 лет, которые не имеют к выборам никакого отношения.

    «Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 1990-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб», — сказал Лукашенко.

    По его словам, молодые люди «живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба».

    Президент также призвал не делать героев из банкиров Белгазпромбанка, отметил сайт RT.

    «Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится», — сказал Лукашенко.

    Эти сотрудники не станут «ни узниками совести, ни пушистыми и белыми», добавил белорусский лидер.