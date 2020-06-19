Лукашенко рассказал подросткам о Белоруссии в «лаптях и без штанов»

В своем обращении глава государства обратился к родителям молодых людей. Он заявил, что юношей используют. Причем его оппоненты привлекают подростков в возрасте 15-17 лет, которые не имеют к выборам никакого отношения.

«Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 1990-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб», — сказал Лукашенко.

По его словам, молодые люди «живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба».

Президент также призвал не делать героев из банкиров Белгазпромбанка, отметил сайт RT.

«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится», — сказал Лукашенко.

Эти сотрудники не станут «ни узниками совести, ни пушистыми и белыми», добавил белорусский лидер.