Лукашенко рассказал об экспериментах с арбузами

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке не для пиара, а в экспериментальных целях. Об этом сообщили на сайте президента Белоруссии по итогам поездки в Логойский район Минской области.

Лукашенко заявил, что не просто выращивает на своем участке разные культуры, а еще и проверяет наработки белорусских ученых. И в таких же экспериментальных целях выращивает у себя арбузы.

«Арбузы — это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты», — объяснил президент Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что начинал с голландского сорта арбуза, а вчера собрал пять разных сортов и определил два лучших. Он оценил и белорусский сорт — по его словам, арбуз оказался неплохим, он даже совсем не отличается от того, что ему когда-то прислал глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Также Лукашенко экспериментирует с картошкой.

«Картофель, который наши ученые делают, — семена (суперэлиту я высеваю) — он даже по вкусу другой», — отметил глава республики.

Лукашенко ранее называл картошку главным экспортным продуктом и спасителем экономики.