Лукашенко рассказал об американских паспортах у задержанных перед выборами президента Белоруссии

Против Белоруссии ведут гибридную войну. У нескольких задержанных перед выборами нашли американские паспорта. Дестабилизировать обстановку в республике хотят многие, речь идет не только о членах ЧВК. Об этом заявил белорусский президент Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

«Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Лидер Белоруссии добавил, что против республики идет гибридная война и «пакости нужно ждать с любой стороны». По мнению Лукашенко в таких вопросах все решают деньги и принадлежность провокаторов к той или иной стране не имеет значения.

Недавно в Белоруссии арестовали более трех десятков россиян. Минск подозревает их причастности к ЧВК «Вагнер» и планировании в стране массовых беспорядков. Власти Украины попросили выдать их Киеву по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе. Лукашенко заявил, что пригласит российских и украинских прокуроров, чтобы разобраться в ситуации с задержанными.