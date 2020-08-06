Лукашенко рассказал об американских паспортах у задержанных перед выборами президента Белоруссии
«Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», — приводит БелТА слова Лукашенко.
Лидер Белоруссии добавил, что против республики идет гибридная война и «пакости нужно ждать с любой стороны». По мнению Лукашенко в таких вопросах все решают деньги и принадлежность провокаторов к той или иной стране не имеет значения.
Недавно в Белоруссии арестовали более трех десятков россиян. Минск подозревает их причастности к ЧВК «Вагнер» и планировании в стране массовых беспорядков. Власти Украины попросили выдать их Киеву по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе. Лукашенко заявил, что пригласит российских и украинских прокуроров, чтобы разобраться в ситуации с задержанными.