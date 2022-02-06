Лукашенко рассказал о «жестком» разговоре с Путиным после задержания россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о «жестком» разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор состоялся после задержания 33 россиян в республике в 2020 году.

«Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я [поговорил], такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил», — сказал Лукашенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что президент России тогда попросил его подождать. «Придет время, скажу, как было все», — процитировал белорусского лидера «Царьград».



По словам Лукашенко, Путин предложил провести совместное расследование, чтобы узнать, «откуда ноги растут», сообщ Спустя несколько дней все выяснилось

Летом 2020 года власти Белоруссии сообщили р задержании 33 россиян. Следователи заявили, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что россияне, скорее всего, были сотрудниками ЧОП, которые опоздали на свой рейс. Он подчеркивал, что задержанные не совершили никаких противоправных действий.