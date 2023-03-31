Мир 31 марта 2023, 17:01 Лукашенко рассказал о своем отношении к ЛГБТ-повестке Лукашенко призвал держаться тренда классической семьи, говоря о теме ЛГБТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации. Никакой пропаганды «мерзких отношений» в Белоруссии быть не должно, подчеркнул глава государства отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к жителям страны и парламенту.

«Никакой пропаганды отношений этих мерзких, особенно с точки зрения физической, быть в обществе не должно», — отметил Лукашенко.

Реклама

По его словам, Белоруссии нужны дети, поэтому он призвал придерживаться тренда классической семьи.

«Ну давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками. К чему это приведет? Ни к чему», — счел глава государства.

Он подчеркнул, что представители ЛГБТ-сообщества проблем не создают и работают хорошо. В однополых отношениях женщин Лукашенко обвинил мужчин.

«Девчонок я как президент прощаю. Значит, мы где-то там не доработали. Что касается геев, то это извращенцы, мерзость последняя», — сказал политик.

В конце декабря 2022 года парламент Белоруссии допустил принятие закона о запрете ЛГБТ.