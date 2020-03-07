Лукашенко рассказал о «ряде предложений» по поставкам нефти в Белоруссию

Белоруссия продолжает решать вопрос с поставками нефти в страну. Лукашенко заявил, что ему поступило уже большое количество предложений. Он планирует начать поставку уже в начале следующей недели.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры по нефти с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

«Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработки в Белоруссии. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно», — обратился глава Белоруссии к участникам встречи. Цитату привело агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что вопрос поставок нефти не терпит отлагательств, и понадеялся, что обсуждение поможет в принятии решения.

«Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более шести миллионов тонн», — заключил белорусский лидер.

В начале марта Лукашенко говорил о том, что страна будет и дальше покупать нефть у России. При этом Белоруссия намерена работать и с другими поставщиками.