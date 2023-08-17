17 августа 2023, 20:17
Лукашенко рассказал о просьбе Путина незадолго до СВО
Лукашенко заявил, что незадолго до СВО Путин просил «прикрыть его»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за несколько дней до начала спецоперации глава России Владимир Путин обратился к нему с просьбой «прикрыть, если что вдруг случится». Однако конкретные планы лидеры двух государств не обсуждали. Об этом Лукашенко рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого разместили на YouTube.
«Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины», — заявил глава Белоруссии.
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По словам Лукашенко, он встречался с Путиным за несколько дней до 24 февраля 2022 года. Тогда лидеры обсуждали лишь сложившуюся политическую ситуацию.
«Он мне дословно сказал (впервые тоже об этом вам говорю): „Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники“», — отметил Лукашенко.
После чего Путин, по словам белорусского лидера, попросил «прикрыть его». Глава республики напомнил, что в первые дни после начала СВО он сделал заявление, что Белоруссия не будет ввязываться в этот конфликт, так как мало чем может помочь.
«Но стрелять русским в спину мы не позволим. Помните эту фразу? Это было связано с просьбой Путина», — подчеркнул Лукашенко.
Он указал, что слова президента России, скорее всего, были связаны с опасениями «удара в спину с Запада».
Ранее глава Белоруссии заявил, что цели спецоперации уже выполнены, так как Украина больше никогда не будет такой агрессивной, как была до февраля 2022 года.
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