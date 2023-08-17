Мир 17 августа 2023, 20:17 Лукашенко рассказал о просьбе Путина незадолго до СВО Лукашенко заявил, что незадолго до СВО Путин просил «прикрыть его» РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за несколько дней до начала спецоперации глава России Владимир Путин обратился к нему с просьбой «прикрыть, если что вдруг случится». Однако конкретные планы лидеры двух государств не обсуждали. Об этом Лукашенко рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого разместили на YouTube.

«Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины», — заявил глава Белоруссии.

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По словам Лукашенко, он встречался с Путиным за несколько дней до 24 февраля 2022 года. Тогда лидеры обсуждали лишь сложившуюся политическую ситуацию.

«Он мне дословно сказал (впервые тоже об этом вам говорю): „Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники“», — отметил Лукашенко.

После чего Путин, по словам белорусского лидера, попросил «прикрыть его». Глава республики напомнил, что в первые дни после начала СВО он сделал заявление, что Белоруссия не будет ввязываться в этот конфликт, так как мало чем может помочь.

«Но стрелять русским в спину мы не позволим. Помните эту фразу? Это было связано с просьбой Путина», — подчеркнул Лукашенко.

Он указал, что слова президента России, скорее всего, были связаны с опасениями «удара в спину с Запада».

Ранее глава Белоруссии заявил, что цели спецоперации уже выполнены, так как Украина больше никогда не будет такой агрессивной, как была до февраля 2022 года.