Лукашенко рассказал о подарке Илона Маска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со школьниками рассказал, что электромобиль Tesla ему предоставил для тестирования генеральный директор компании-производителя, изобретатель Илон Маск.

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Фрагмент беседы с учащимися был показан в эфире телеканала СТВ.

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — поделился белорусский президент.

Какая именно модель ему принадлежит Лукашенко не уточнил. Но «КП» сообщила, что в 2017 году белорусский президент протестировал Tesla Model S в самой мощной версии P100D на белорусских дорогах. Глава Белоруссии тогда высоко оценил характеристики автомобиля. По его словам, автомобиль «стартует, как космический корабль, и еще мощнее».

Когда два года назад на день рождения президента в Минске была замечена черная Tesla Model S в окружении машин сопровождения, белорусы шутили, что это Маск едет поздравлять Александра Лукашенко. И это оказалось правдой.