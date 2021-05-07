Лукашенко рассказал о планах оппозиции финансировать протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что оппозиция республики ведет переговоры о финансировании протестов из-за рубежа. В рамках этого диалога обсуждается вопрос продажи предприятий страны в случае смены власти в обмен на помощь на текущем этапе.

Об этом Лукашенко заявил во время общения с журналистами, выступление показали в эфире телеканала СТВ. Президент республики отметил, что оппозиции в последнее время не просто намекнули на урезание финансирования, а действительно его сократили. Теперь протестующим якобы говорят, что деньги они смогут получить за конкретные дела.

«Снайпер — миллион долларов, штурм резиденции в Озерном — 10 миллионов долларов. Еще там что-то — 50 миллионов долларов. <…> Они готовы платить 50 миллионов, но у них есть коммерческий интерес», — отметил Лукашенко.

Он отказался называть конкретные фамилии и предложил журналистам самим догадаться, о ком идет речь. При этом отметил, что некоторые «бывшие белорусы», которые за этим стоят, сейчас находятся в России — глава республики уже предупредил об этом Путина .

«Вот сегодня они готовы заплатить. Почему? Потому что потом (при смене власти — прим. ред.) они получат в 10 раз больше. Они же в этих зумах (в конференциях оппозиции в Zoom — прим. ред.) обсуждали: вы 800 тысяч дайте, а мы потом НПЗ вам отдадим», — пояснил Лукашенко.

Президент отметил, что у них именно такая политика — каждый шаг протестной деятельности делается во имя «бабла».