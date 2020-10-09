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    09 октября 2020, 16:39

    Лукашенко рассказал о «плачущей на шее» Тихановской, которой он помог выехать в Литву

    Нина Петлинова

    Власти Белоруссии помогли бывшей кандидатке на пост президента Светлане Тихановской выехать в Литву. Ей дали 15 тысяч долларов «на жизнь» там — за это Тихановская якобы благодарила Лукашенко, плача у него на шее.
    Лукашенко рассказал о «плачущей на шее» Тихановской, которой он помог выехать в Литву

    Об этом рассказал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам. Его слова процитировало БелТА.

    Глава республики заявил, что спас Светлану Тихановскую, а не «выпихивал» ее за границу. Она сама захотела уехать в Литву, потому что встал вопрос жизни и смерти.

    После выборов на пост президента она якобы попросилась на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву, который сразу доложил об этом Лукашенко. Глава республики в ответ на это отправил туда его первого заместителя и руководителя Оперативно-аналитического центра при президенте.

    По словам Лукашенко, Тихановская просила передать ему, что хочет выехать из Белоруссии, потому что «будет беда». Президент отметил, что власти понимали — беда действительно может случиться.

    «И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. „Большое спасибо вам“, — плакала на шее. Вывезли», — рассказал Александр Лукашенко.

    Он также отметил, что в Литве белорусское посольство должно было помочь экс-кандидатке на пост президента с переездом и поисками квартиры. Однако «ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы».