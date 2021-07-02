Лукашенко рассказал о перехвате беспилотника со взрывчаткой

Белоруссия перехватила на границе с Литвой беспилотник, к которому была прикреплена «канистра со взрывчаткой». Ее удалось обезвредить, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передала «Беларусь сегодня».

«Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что. До сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его», — сказал политик на вручении государственных наград в День независимости страны.

Инцидент произошел неделю назад, беспилотник сбили, уточнил Лукашенко.

Также он рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции, в ходе которой в Белоруссии были якобы вскрыты спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны.

«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс», — отметил глава государства.

По его словам, работу ячеек координировали Литва, Польша, Украина, США и Германия. Для этого был создан Telegram-канал «Отряды самообороны Беларуси» с 2,5 тысячи подписчиков.

«Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины», — привело агентство БелТА слова Лукашенко.

Возможно, имеется в виду Telegram-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси», который на днях признали в республике экстремистским. У канала 4,8 тысячи подписчиков.