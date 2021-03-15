Лукашенко рассказал о начале работы комиссии по изменению Конституции
Лукашенко объявил о начале работы комиссии по подготовке поправок к Конституции Белоруссии. Об этом он рассказал в ходе встречи с членами конституционной комиссии.
Информацию предоставило местное агентство БелТА.
«Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей — это вопрос доверия общества к ее результату», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он напомнил, что многие предложения по изменению Конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.
По его мнению, главная задача конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок основного закона.
Ранее сообщалось, что белорусские власти готовятся внести поправки в национальное законодательство. Изменения планировалось утвердить до конца марта, они связаны с внутриполитической ситуацией, о чем ранее сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов.