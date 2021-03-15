Лукашенко рассказал о начале работы комиссии по изменению Конституции

Лукашенко объявил о начале работы комиссии по подготовке поправок к Конституции Белоруссии. Об этом он рассказал в ходе встречи с членами конституционной комиссии.

Информацию предоставило местное агентство БелТА.

«Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей — это вопрос доверия общества к ее результату», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что многие предложения по изменению Конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.

По его мнению, главная задача конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок основного закона.

Ранее сообщалось, что белорусские власти готовятся внести поправки в национальное законодательство. Изменения планировалось утвердить до конца марта, они связаны с внутриполитической ситуацией, о чем ранее сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов.