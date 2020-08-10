Лукашенко рассказал о мягких действиях силовиков на протестах

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что силовики во время подавления беспорядков действовали мягко. Они лишь раз применили резиновые пули.

«Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули», — заявил Лукашенко. Его процитировало агентство «БелТА».

Это произошло, когда протестующие ппланировали взять штурмом минское РУВД и напали на милиционера. Слова президента передала «Газета.ru».

По словам белорусского лидера, на улицу выходили «озверевшие люди». Лукашенко отметил, что ночью ситуация была сложной, но милиция хорошо справилась. Он добавил, что Службу безопасности и армию привлекали для эвакуации 33 избирательных комиссий. Глава государства задался вопросом, в чем виноваты учителя, врачи и другие люди, организовавшие выборы.

«Очень быстро и четко сработали по подсчету голосов на участках и стабилизировали ситуацию», — отметил он.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. После окончания голосования в ряде городов начались акции протеста против действующей власти. По данным МВД страны, в ходе беспорядков задержали около трех тысяч человек, примерно тысячу — в Минске. Ведомстве уточнило, что пострадали 50 гражданских и порядка 39 сотрудников милиции.

ЦИК Белоруссии утром 10 августа объявил предварительные результаты голосования. Согласно им, победителем стал Александр Лукашенко.