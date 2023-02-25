Мир 25 февраля 2023, 14:02 Лукашенко рассказал о долгом разговоре с Путиным Президент Белоруссии Лукашенко об отношениях с Россией: дай бог, чтоб всегда были такими Пресс-служба Кремля

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Президенты Росси и Белоруссии провели долгую беседу 24 февраля, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, он побеседовал с Владимиром Путиным на разные темы, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер открыл журналистам «секрет», рассказав о беседе с российским коллегой. По словам Лукашенко, вечером 24 февраля они долго разговаривали на разные темы.

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«Слушайте, у нас отношения дай бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», — заявил глава республики.

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Ранее он высказался о проведении спецоперации. По словам Лукашенко, он готов организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Минске. Белорусский лидер выразил уверенность, что ради прекращения конфликта стоит провести такую встречу, и именно в столице республики удастся решить все вопросы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители Штатов вряд ли согласятся на такое предложение, а вот российский лидер всегда готов к встрече с Лукашенко.