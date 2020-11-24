Лукашенко рассказал, кто может свергнуть его с поста президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств рассказал, что Запад делает попытки «свергнуть строй» в стране. При этом отстранить его от должности может только народ республики, пишет БелТА.
По словам политического деятеля, западные страны намерены подключить к процессу свержения власти РФ, но не знают, каким образом это сделать, информирует сайт NEWS.ru.
«Только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции», — подчеркнул Лукашенко.
Глава республики заключил, что это является ответом на вопросы, волнующие западных дипломатов в Белоруссии, представителей оппозиции и ряда лиц из-зарубежья.