Лукашенко рассказал, кто может свергнуть его с поста президента

По словам политического деятеля, западные страны намерены подключить к процессу свержения власти РФ, но не знают, каким образом это сделать, информирует сайт NEWS.ru.

«Только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции», — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики заключил, что это является ответом на вопросы, волнующие западных дипломатов в Белоруссии, представителей оппозиции и ряда лиц из-зарубежья.