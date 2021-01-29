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    29 января 2021, 13:31

    Лукашенко рассказал, что в день его инаугурации хотели «сжечь депутатов»

    Александр Блинов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в день его инаугурации готовилась провокация с покушением на депутатов. Глава республики сообщил об этом в ходе встречи со студентами.
    Лукашенко рассказал, что в день его инаугурации хотели «сжечь депутатов»

    Лукашенко ответил на критику в свой адрес из-за того, чтобы он якобы провел свою инаугурацию тайно. Президент Белоруссии объяснил, что это было обусловлено угрозой готовившихся провокаций, о которых он предупреждал в период избирательной кампании, сообщило «БелТА».

    «Инаугурацию не так провели! Трехметровыми заборами не оградили, как американцы — спасибо им, продемонстрировали, как надо», — сказал он.

    Глава республики объяснил, что у него не оставалось иного выбора. Лукашенко рассказал, что за день до церемонии поступила информация о готовящемся покушении на депутатов.

    «Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты, забросить „коктейль Молотова“ в автобус, разбив окно… Никто бы не говорил про инаугурацию — все бы говорили, что там сожгли депутатов», — сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии заключил, что в сложившейся ситуации «поступил, как сумел».

    Лукашенко ранее сравнил незаконные протестные акции в Белоруссии и России. Он заявил, что это является целенаправленными действиями стран НАТО.