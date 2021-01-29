Лукашенко рассказал, что в день его инаугурации хотели «сжечь депутатов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в день его инаугурации готовилась провокация с покушением на депутатов. Глава республики сообщил об этом в ходе встречи со студентами.

Лукашенко ответил на критику в свой адрес из-за того, чтобы он якобы провел свою инаугурацию тайно. Президент Белоруссии объяснил, что это было обусловлено угрозой готовившихся провокаций, о которых он предупреждал в период избирательной кампании, сообщило «БелТА».

«Инаугурацию не так провели! Трехметровыми заборами не оградили, как американцы — спасибо им, продемонстрировали, как надо», — сказал он.

Глава республики объяснил, что у него не оставалось иного выбора. Лукашенко рассказал, что за день до церемонии поступила информация о готовящемся покушении на депутатов.

«Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты, забросить „коктейль Молотова“ в автобус, разбив окно… Никто бы не говорил про инаугурацию — все бы говорили, что там сожгли депутатов», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии заключил, что в сложившейся ситуации «поступил, как сумел».

Лукашенко ранее сравнил незаконные протестные акции в Белоруссии и России. Он заявил, что это является целенаправленными действиями стран НАТО.