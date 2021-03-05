Лукашенко рассказал, что стал бы делать при диктаторском режиме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шуточной форме ответил на обвинения в диктаторстве. Он заявил, что если бы это было так, то потребовал бы от всех передвигаться по Минску исключительно на велосипеде.

«Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно», — сказал он во время посещения мотовелозавода в Минске. Его процитировало БелТА.

Белоруссий лидер отметил, что является ярым сторонником развития производства велосипедов в стране. Также Лукашенко поддерживает развитие велоспорта, потому что он доступен всем.

Ранее Лукашенко объяснил, почему не стал ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле, хотя и хотел. По его словам, это произошло из-за президента Украины Владимира Зеленского. Тот тоже обещал, что будет ездить на велосипеде на работу, напомнила «Газета.ru». Тогда белорусский лидер заявил, что не хотел, чтобы между ними проводили параллели.