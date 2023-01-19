Мир 19 января 2023, 12:13 Лукашенко рассказал, что его поразило в действиях Украины Лукашенко: Запад пытается использовать Украину против Белоруссии, но она пока держится РИА «Новости»

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Западные страны пытаются использовать Украину против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Белорусский лидер признался, что его приятно удивляет и даже поражает, что пока украинская сторона держится и не идет на эти провокации, сообщило БелТА.

«Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто», — заявил Лукашенко.

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На фоне этого, по его словам, для Белоруссии в настоящее время важны вопросы безопасности. Минувший год стал тяжелым, но республика и Россия определили направления действий, чтобы сохранить суверенитет двух стран, отметил Лукашенко.

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«Попытки нас удушить — и Россию, и Белоруссию — сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии также обратил внимание. что обе страны активно продвигаются в экономике по импортозамещению. Экономика — это фундамент, заметил политик. По его мнению, если эта сфера будет в порядке, все остальные вопросы можно будет решить.