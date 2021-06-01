Лукашенко рассказал, что было в чемодане, который он принес Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в чемодане, который он принес Владимиру Путину, были документы от спецслужб. Там была информация о ситуации вокруг двух соседних стран и другие аналитические материалы.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать. <…> Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего спецслужб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», — передало агентство БелТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Это уже не первый раз, когда страны обмениваются подобной информацией, если она касается одной из сторон. Материалы были посвящены ситуации вокруг Белоруссии и России, а также отношению США и Европейского союза к КНР.

Лукашенко в минувшую пятницу прибыл с визитом в Сочи, где провел переговоры с Путиным. Лидеры России и Белоруссии также совершили морскую прогулку на яхте.